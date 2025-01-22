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Що вважається доходом, отриманим з джерел за межами України

11:47, 22 січня 2025
Податківці перерахували, які доходи вважаються отриманими з джерел за межами України.
Що вважається доходом, отриманим з джерел за межами України
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Податкова служба у Харківській області пояснює, що вважається доходом, отриманим з джерел за межами України.

Зазначається, що відповідно до п.п. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України дохід, отриманий з джерел за межами України – це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

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