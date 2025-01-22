Девушка, которая попала под поезд, отсудила почти полмиллиона у Укрзализныци

Апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции о взыскании с АО «Украинская железная дорога» почти 90 тысяч гривен материального ущерба и 400 тысяч – морального.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение Казатинского горрайонного суда, который принял взыскать с АО «Украинская железная дорога» почти 90 тысяч гривен материального ущерба и 400 тысяч – морального. Иск в общество подала жительница Казатина, сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Представитель Укрзализныци в апелляционной жалобе просил решение суда первой инстанции отменить и принять новое, которым в удовлетворении исковых требований девушки отказать. Основанием для этого считает неполное выяснение обстоятельств дела и их недоказанность. По словам адвоката, истица грубо нарушила правила безопасности на железнодорожном транспорте: преднамеренно преодолевала железнодорожный путь под вагонами и беспричинно рассчитывала, что ущерба от этого не будет.

Защитник истицы отметил, что Укрзализныця должна заботиться о безопасности людей и исключать возможность несчастных случаев.

«Обладатель источника повышенной опасности должен нести ответственность, потому что вред девушке причинен не вследствие непреодолимой силы или ее умысла», – подчеркнул адвокат потерпевшей.

Как сообщил во время апелляционного разбирательства судья-докладчик, трагедия произошла в Казатине в феврале 2021 года. Когда 17-летняя жительница Казатина преодолевала служебный железнодорожный переход под вагоном грузового поезда, его колеса начали двигаться. Она получила тяжкие телесные повреждения, повлекшие 1 группу инвалидности (дело № 133/2182/22).

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