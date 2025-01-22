«Россия хотела заменить меня на Медведчука, я послал этих людей», – Зеленский о «Стамбульских договоренностях»

Владимир Зеленский об условиях РФ: «Это не переговоры, а ультиматум от убийцы».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала обменять его на пророссийского политика Виктора Медведчука, выдвигая ультиматумы под видом переговоров. Президент отметил, что отклонил все требования и «послал этих людей». Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналистов о так называемых «стамбульских договоренностях», пишет РБК-Украина.

«Кое-кто пришел в первые дни оккупации - кое-кто из Украины, они пришли с какими-то бумажками и передали мне ультиматум от Путина. Это было то же письмо, с некоторыми изменениями, в Турции. Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому, я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель», - заявил Зеленский.

По словам президента, в первые дни войны к нему пришли представители из Украины с ультиматумом от Путина. В этом документе говорилось об условиях, которые должна была выполнить Украина:

признание всего Донбасса частью России;

предоставление русскому языку официального статуса;

изменения в Конституцию для нейтрального статуса страны;

сокращение армии до 50 тысяч военных;

передачу или уничтожение всего оружия, включая артиллерию.

«Поэтому, никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, впоследствии были еще две попытки организовать переговоры: сначала через Беларусь, затем в Турции по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако все попытки завершались выдвижением новых ультиматумов.

«Потом в Турции они хотели организовать и президент Эрдоган просил меня: «Пожалуйста, они должны сесть поговорить», на что Зеленский ответил: «Хорошо, если вы хотите, они будут говорить». Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Поэтому, мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина», - рассказал Президент Украины.

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