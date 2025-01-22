Isomorphic Labs начнет испытания препарата, созданного с помощью ИИ, до конца года

Isomorphic Labs ускоряет разработку лекарств и готовится к испытаниям первого препарата уже в 2025 году.

Фото: bin.ua

Isomorphic Labs, дочерний стартап американской компании Alphabet, специализирующийся на разработке лекарств с применением искусственного интеллекта, планирует до конца 2025 года начать испытания своего первого препарата. Об этом заявил основатель компании, лауреат Нобелевской премии по химии 2024 года сэр Демис Гассабис, сообщает Financial Times.

«Мы изучаем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенерацию, все основные области заболеваний, и я думаю, что до конца этого года мы будем иметь наш первый препарат», - сказал Гассабис во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

Он отметил, что традиционная разработка лекарств занимает от 5 до 10 лет, однако благодаря искусственному интеллекту этот процесс может быть ускорен в 10 раз, что станет революцией в здравоохранении.

Isomorphic Labs, созданный в 2021 году на базе исследовательского подразделения Google DeepMind, привлек к сотрудничеству крупных фармацевтических партнеров, таких как Eli Lilly и Novartis. Компания работает над шестью программами разработки лекарств, сосредотачиваясь на снижении затрат и повышении эффективности процесса.

Гассабис также объявил, что в конце года Google представит прототип помощника на базе искусственного интеллекта под названием Project Astra. По его прогнозам, в течение трех лет миллиарды ИИ-агентов будут выполнять задачи от имени поставщиков и клиентов, что потребует переосмысления интернет-инфраструктуры.

В то же время Гассабис подчеркнул важность осторожного подхода к развитию искусственного интеллекта. Он призвал к координации между разработчиками, поскольку технология может стать угрозой для цивилизации, если выйдет из-под контроля или будет использована во вредных целях.

По словам Гассабиса, конечной целью Google DeepMind является создание общего искусственного интеллекта (ИИИ), способного демонстрировать все когнитивные способности человека. Он считает, что до реализации этой задачи осталось 5-10 лет. «Если что-то возможно и ценно сделать, люди это сделают. Сейчас мы уже прошли этот этап с ИИ, джинна нельзя загнать обратно в бутылку... поэтому мы должны попробовать и убедиться, что направляем это в мир максимально безопасным способом», - добавил Гассабис.

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