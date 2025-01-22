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Украина рассчитывает на прогресс во вступлении в ЕС во время польского председательства – Андрей Сибига

14:12, 22 января 2025
Украина надеется открыть два переговорных кластера во время польского председательства в Совете ЕС.
Украина рассчитывает на прогресс во вступлении в ЕС во время польского председательства – Андрей Сибига
Фото: DW
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина рассчитывает на открытие по крайней мере двух переговорных кластеров во время польского председательства в Совете Европейского Союза. Это стало возможным благодаря новой динамике и ускоренному процессу на пути к вступлению страны в ЕС, пишет «Интерфакс-Украина».

«Нам нужна новая динамика и скорость на нашем пути к вступлению. Поэтому мы действительно рассчитываем, что во время польского председательства, а затем датского председательства, нам удастся открыть как минимум два кластера», - отметил Сибига во время сессии «Enlarge to Prosper: Will Europe Grow?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Министр подчеркнул, что Украина надеется на поддержку членов ЕС, в частности в контексте открытия кластеров во время польского председательства. По его словам, этот год станет важным для процесса расширения ЕС.

Кроме того, Сибига обратил внимание на вызовы, связанные с реконструкцией Украины, которая может стать «проектом века» для Европы. Он подчеркнул, что это также может стать важным толчком для экономики ЕС, поскольку оцененные убытки на данном этапе составляют около 600 миллиардов долларов.

«Это также, как мне кажется, будет триггером для экономики ЕС. Это будет возможность для экономики ЕС, для компаний ЕС. Мы говорим об убытках примерно в 600 миллиардов на этом этапе. Поэтому огромные вызовы и огромные возможности. И я думаю, что если мы объединим наши усилия, мы сделаем эту часть мира гораздо безопаснее», - призвал министр.

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Польша ЕС МИД Совет Европы Андрей Сибига

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