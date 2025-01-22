Ексдиректора «Жовтневого спиртзаводу» підозрюють в ухиленні від сплати податків майже на 2,5 мільярда гривень

За даними слідства, екс-директор, діючи за сприяння посадових осіб податкової служби у Полтавській області, навмисне ухилився від сплати акцизного податку.

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На Полтавщині викрили ексдиректора спиртзаводу на ухиленні від сплати податків на майже 2,5 млрд грн. Про це повідомляє СБУ і ДБР.

Слідство з’ясувало, щоб не сплачувати акцизний податок, ексочільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори.

Експертизи підтвердили факти підробки службової документації та ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн.

Під час обшуків виявлено фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексдиректору підприємства-виробника повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.

За даними ДБР, мова йде про «Жовтневий спиртзавод».

Ексдиректор діяв за сприяння службових осіб Головного управління ДПС у Полтавській області, повідомили у прокуратурі.

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