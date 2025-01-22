Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вдруге постане перед Конституційним судом

Юн Сук Йоль заперечує звинувачення в наказі про введення воєнного стану.

Фото: fakty.com.ua

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у четвер вдруге за тиждень з'явиться перед Конституційним судом, повідомляє Yonhap з посиланням на юридичну команду президента.

Раніше цього тижня Юн заперечив звинувачення в тому, що наказав військам вивести законодавців з Національної асамблеї під час короткочасної спроби введення воєнного стану.

Юридична команда заявила, що президент буде присутній на всіх слуханнях, якщо це дозволятиме ситуація.

На засіданні у четвер також очікується присутність колишнього міністра оборони Кім Йон Хена, якого заарештували минулого місяця за підозру у причетності до введення воєнного стану. Кім буде допитаний адвокатами Юна, а пізніше — юридичними представниками Національної асамблеї, які виступають у ролі обвинувачів.

Юн також може особисто допитати Кіма, якщо це дозволить виконуючий обов’язки голови суду Мун Хен Бе.

Наразі Юн утримується в Сеульському центрі ув’язнення після того, як суд Сеула видав ордер на його арешт у неділю.

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