Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во второй раз предстанет перед Конституционным судом

Юн Сук Йоль отрицает обвинения в приказе о введении военного положения.

Фото: fakty.com.ua

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в четверг второй раз за неделю предстанет перед Конституционным судом, сообщает Yonhap со ссылкой на юридическую команду президента.

Ранее на этой неделе Юн отрицал обвинения в том, что приказал войскам вывести законодателей из Национальной ассамблеи во время кратковременной попытки введения военного положения.

Юридическая команда заявила, что президент будет присутствовать на всех слушаниях, если это позволит ситуация.

На заседании в четверг также ожидается присутствие бывшего министра обороны Ким Йон Хена, которого арестовали в прошлом месяце по подозрению в причастности к введению военного положения. Ким будет допрошен адвокатами Юна, а позже - юридическими представителями Национальной ассамблеи, которые выступают в роли обвинителей.

Юн также может лично допросить Кима, если это позволит исполняющий обязанности председателя суда Мун Хен Бе.

Сейчас Юн содержится в Сеульском центре заключения после того, как суд Сеула выдал ордер на его арест в воскресенье.

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