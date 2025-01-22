16-летнего подозреваемого в пытках и вымогательстве средств у 12-летней девочки в Белой Церкви отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога

Суд избрал меру пресечения 16-летнему юноше, который фигурирует среди других участников избиения девочки в городе Белая Церковь. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

На время досудебного расследования несовершеннолетний будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Как указывается, несовершеннолетнему сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательстве у нее средств (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

«В настоящее время правоохранители переквалифицировали действия всех участников преступления и осуществляют досудебное расследование по факту пыток, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает максимальный срок наказания до 10 лет лишения свободы», – указали в полиции.

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