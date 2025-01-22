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16-річного підозрюваного у катуванні та вимаганні коштів у 12-річної дівчинки у Білій Церкві відправили під варту

12:24, 22 січня 2025
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
16-річного підозрюваного у катуванні та вимаганні коштів у 12-річної дівчинки у Білій Церкві відправили під варту
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Суд обрав запобіжний захід 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття дівчинки у місті Біла Церква. Про це повідомили у поліції Київської області.

На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Як вказується, неповнолітньому повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої та вимагання у неї коштів (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

«Наразі правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі», - вказали у поліції.

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