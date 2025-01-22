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Хто та як проводить перевірку обґрунтованості видачі лікарняних

14:48, 22 січня 2025
Перевірку обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності здійснюють визначені правлінням Пенсійного фонду посадові особи та уповноважені лікарі.
Хто та як проводить перевірку обґрунтованості видачі лікарняних
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Пенсійний фонд у Волинській області пояснює, хто та як проводить перевірку обґрунтованості видачі лікарняних.

Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник (роботодавець) може звернутись до органів ПФУ. Це передбачено вимогами п. 4 ст. 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Звернення для ініціювання перевірки подають у письмовому вигляді.

Перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для її формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу ПФУ та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням Пенсійного фонду.

Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням ПФУ, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності затверджено постановою КМУ від 03.03.2023 №185.

Крім звернення роботодавця, підставами для прийняття територіальним органом Пенсійного фонду України рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності також є:

  • виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ПФУ;
  • повідомлення від Національної служби здоров’я України про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я;
  • звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;
  • запити правоохоронних органів та рішення суду.

Результати перевірки листка непрацездатності зазначаються уповноваженою посадовою особою територіального органу ПФУ у довідці про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Така довідка надсилається суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або за допомогою електронного зв’язку (зокрема, через електронний кабінет чи іншу інформаційну систему, користувачами якої є відповідний територіальний орган ПФУ та суб’єкт господарювання) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.

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Пенсійний фонд лікарняні

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