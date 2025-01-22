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Володимир Зеленський обговорив із Президентом Ізраїлю питання двосторонньої співпраці

14:30, 22 січня 2025
Президент України зустрівся з президентом Ізраїлю для обговорення безпеки та миру.
Володимир Зеленський обговорив із Президентом Ізраїлю питання двосторонньої співпраці
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом для обговорення важливих питань безпеки та стабільності в регіоні, повідомляє Офіс Президента.

Зеленський підкреслив важливість звільнення заручників, наголошуючи, що українці розуміють труднощі, з якими стикаються родини, коли їхні близькі потрапляють у полон, і радяться разом з усіма, коли вони повертаються додому. А також Президент висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу.

Обидва лідери обговорили спільні виклики, з якими стикаються їхні країни, а також визначили напрямки подальшої співпраці, зокрема в галузі безпеки.

Особливу увагу було приділено питанням досягнення справедливого та стійкого миру на Близькому Сході, який є важливим для стабільності регіону.

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президент Володимир Зеленський Ізраїль

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