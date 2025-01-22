Владимир Зеленский обсудил с Президентом Израиля вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Украины встретился с президентом Израиля для обсуждения безопасности и мира.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом для обсуждения важных вопросов безопасности и стабильности в регионе, сообщает Офис Президента.

Зеленский подчеркнул важность освобождения заложников, отмечая, что украинцы понимают трудности, с которыми сталкиваются семьи, когда их близкие попадают в плен, и советуются вместе со всеми, когда они возвращаются домой. А также Президент выразил надежду на дальнейшую безопасность и стабильность во всем регионе Ближнего Востока.

Оба лидера обсудили общие вызовы, с которыми сталкиваются их страны, а также определили направления дальнейшего сотрудничества, в частности в области безопасности.

Особое внимание было уделено вопросам достижения справедливого и устойчивого мира на Ближнем Востоке, который является важным для стабильности региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.