Пенсионный фонд в Волынской области объясняет, кто и как проводит проверку обоснованности выдачи больничных.
Отмечается, что в случае сомнения относительно правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь (работодатель) может обратиться в органы ПФУ. Это предусмотрено требованиями п. 4 ст. 5 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
Обращение для инициирования проверки подается в письменном виде.
Проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для ее формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа ПФУ и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Пенсионного фонда.
Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением ПФУ, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности утвержден постановлением КМУ от 03.03.2023 №185.
Кроме обращения работодателя, основаниями для принятия территориальным органом Пенсионного фонда Украины решения о проведении проверки листков нетрудоспособности также:
Результаты проверки листка нетрудоспособности указываются уполномоченным должностным лицом территориального органа ПФУ в справке о проверке обоснованности выдачи и продлении листков нетрудоспособности.
Такая справка направляется субъекту обращения и непосредственно руководителю (уполномоченному лицу) субъекта хозяйствования заказным письмом с уведомлением о вручении и/или посредством электронной связи (в частности, через электронный кабинет или другую информационную систему, пользователями которой является соответствующий территориальный орган ПФУ и субъекта хозяйствования) в течение трех рабочих дней с даты формирования справки.
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