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Кто и как проводит проверку обоснованности выдачи больничных

14:48, 22 января 2025
Проверку обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности осуществляют определенные правлением Пенсионного фонда должностные лица и уполномоченные врачи.
Кто и как проводит проверку обоснованности выдачи больничных
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Пенсионный фонд в Волынской области объясняет, кто и как проводит проверку обоснованности выдачи больничных.

Отмечается, что в случае сомнения относительно правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь (работодатель) может обратиться в органы ПФУ. Это предусмотрено требованиями п. 4 ст. 5 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Обращение для инициирования проверки подается в письменном виде.

Проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для ее формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа ПФУ и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Пенсионного фонда.

Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением ПФУ, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности утвержден постановлением КМУ от 03.03.2023 №185.

Кроме обращения работодателя, основаниями для принятия территориальным органом Пенсионного фонда Украины решения о проведении проверки листков нетрудоспособности также:

  • выявление несоответствий путем проведения риск-ориентированного мониторинга электронного реестра листков нетрудоспособности с использованием автоматизированной информационно-аналитической системы ПФУ;
  • сообщение от Национальной службы здоровья Украины о выявлении несоответствий и/или оговорок к данным, содержащимся в медицинском заключении по результатам осуществления мер по верификации данных в электронной системе здравоохранения;
  • обращение застрахованного лица об обоснованности выданного ему листка нетрудоспособности;
  • запросы правоохранительных органов и решение суда.

Результаты проверки листка нетрудоспособности указываются уполномоченным должностным лицом территориального органа ПФУ в справке о проверке обоснованности выдачи и продлении листков нетрудоспособности.

Такая справка направляется субъекту обращения и непосредственно руководителю (уполномоченному лицу) субъекта хозяйствования заказным письмом с уведомлением о вручении и/или посредством электронной связи (в частности, через электронный кабинет или другую информационную систему, пользователями которой является соответствующий территориальный орган ПФУ и субъекта хозяйствования) в течение трех рабочих дней с даты формирования справки.

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Пенсионный фонд больничные

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