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Экс-директор «Октябрьского спиртзавода» подозревается в уклонении от уплаты налогов почти на 2,5 миллиарда гривен

15:59, 22 января 2025
По данным следствия, экс-директор, действуя при содействии должностных лиц налоговой службы в Полтавской области, умышленно уклонился от уплаты акцизного налога.
Экс-директор «Октябрьского спиртзавода» подозревается в уклонении от уплаты налогов почти на 2,5 миллиарда гривен
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В Полтавской области разоблачили экс-директора спиртзавода на уклонении от уплаты налогов почти на 2,5 млрд грн. Об этом сообщает СБУ и ГБР.

Следствие выяснило, чтобы не платить акцизный налог, экс-глава предприятия продавал этиловый спирт под видом спиртового растворителя, за который не нужно платить сборы.

Экспертизы подтвердили факты подделки служебной документации и уклонения от уплаты налогов почти на 2,5 млрд грн.

В ходе обысков обнаружена финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время экс-директору предприятия-производителя сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

По данным ГБР, речь идет об «Октябрьском спиртзаводе».

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СБУ налоговая ГБР налоги

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