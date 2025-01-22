Трамп издал указ о запрете нанимать сотрудников авиакомпаний по принципу разнообразия, в частности наличия инвалидности

Дональд Трамп поручил Федеральному авиационному управлению сделать так, чтобы работников нанимали на основе квалификации, а не разнообразия.

Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп 21 января подписал указ «Об обеспечении безопасности американцев в авиации».

Как отмечается в указе, ежедневно Федеральное авиационное управление (FAA) в составе Министерства транспорта США контролирует безопасность более 45 000 рейсов и 2,9 миллиона авиапассажиров.

«Однако во время предыдущей администрации FAA изменила свою миссию, подняв опасную дискриминацию над выполнением важных обязанностей. К примеру, до моей инаугурации веб-сайт FAA Diversity and Inclusion показал, что предыдущая администрация стремилась специально вербовать и нанимать лиц с серьезными пороками, которые могли повлиять на выполнение их важных обязанностей», – указано в документе.

«Незаконный и дискриминационный наем по принципу разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI), в том числе на основе расы, пола, инвалидности или любых других критериев, кроме безопасности пассажиров авиакомпании и общего качества, компетентности и квалификации, наносит ущерб всем американцам, которые заслуживают уверенно летать. Это также наказывает трудолюбивых американцев, которые хотят служить в FAA, но не могут этого сделать, поскольку у них нет необходимой инвалидности или цвета кожи.

Следовательно, указом поручено министру транспорта и федеральному авиационному администратору немедленно вернуться к недискриминационному найму на основе заслуг, как того требует закон.

Как указано в документе, «все так называемые инициативы DEI, включая все опасные политики или практику предпочтения, должны быть немедленно отменены в пользу найма, продвижения по службе и иного отношения к работникам на основе индивидуальных способностей, компетентности, достижений и преданности».

В соответствии с указом Министр транспорта и Федеральный авиационный администратор должны проверить проведенную работу и стандарты работы всех лиц на критических должностях в сфере безопасности и принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы любое лицо, не продемонстрировавшее необходимые возможности, было заменено высококвалифицированным специалистом, обеспечивающий первоклассную безопасность и эффективность воздуха.

Напомним, что в конце октября 2024 года стало известно, что столкнувшаяся с рядом проблем компания Boeing распускает отдел разнообразия DEI, чтобы сосредоточиться на «системе эффективности, основанной на заслугах».

Илон Маск указал в социальных сетях, что некоторые из проблем с качеством самолетов связаны с бонусным вознаграждением, которое выплачивали менеджменту компании Boeing Как говорится в сообщении Илона Маска, «корпоративная документация Boeing в SEC показывает, что в начале 2022 года годовой бонусный план для вознаграждения генерального директора и руководителей за увеличение прибыли для акционеров и приоритет безопасности был изменен, чтобы вознаграждать их в случае достижения целей DEI».

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Федеральное управление персонала США сообщило руководителям агентств и департаментов, что они должны принять меры по закрытию всех офисов разнообразия и инклюзии до конца дня 22 января и отправить государственных служащих этих офисов в оплачиваемый отпуск.

Автор: Наталя Мамченко

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