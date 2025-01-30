Удар по багатоповерхівці у Сумах — відомо про 9 загиблих та 13 постраждалих

30 та 31 січня у Сумах оголошено День жалоби.

У Сумах в ніч на 30 січня російський шахед влучив у багатоповерхівку. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 9 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла. Травмовано 13 осіб, серед яких 8-річна дівчинка. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів», — зазначив Клименко.

Правоохоронці прийняли 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу.

Триває процес документування воєнного злочину РФ — прямого удару по цивільних.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершено. Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.

30 та 31 січня у Сумах оголошено День жалоби.

«Це вже типовий почерк Росії – зруйнувати життя багатьох родин, цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу – терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно – підтримувати наших людей, нашу державу. Зберігати тиск на Росію і не піддаватись московським маніпуляціям – чи то політичним, чи то в медіа. Треба примушувати Росію до миру. Тільки там причина війни, вона у Росії», — прокоментував ворожий удар Президент Володимир Зеленський.

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