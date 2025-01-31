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Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

08:15, 31 січня 2025
Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.
Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам
Фото: Верховний Суд. На фото представники IDLO
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Проект підтримки реформи судового врядування в Україні (фаза ІІІ) через IDLO вартував Уряду Великої Британії 739,2 тисячі фунтів стерлінгів. Це випливає з відповідного плану закупівлі, який Посольство Великої Британії в Україні спрямувало Кабміну.

Так, загальна кошторисна вартість проекту складає 739 219 британських фунтів стерлінгів або ж 38 069 778 грн за нинішнім курсом. Номер реєстраційної картки проекту у переліку проектів на сайті Кабміну – 5262.

Проект був розрахований на період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Відповідно до плану закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги виконавцем проекту є Міжнародна організація права розвитку (IDLO).

Реципієнтами виступили Вища рада правосуддя в особі голови ВРП Григорія Усика та Вища кваліфікаційна комісія суддів в особі на той час голови ВККС Романа Ігнатова.

З загальної суми проекту на придбання товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги виділялося 617,6 тисяч фунтів стерлінгів.

Отже, з 617,6 тисяч фунтів за планом закупівлі було передбачено на зокрема:

  • Послуги експертів, серед яких послуги міжнародних та українських експертів, тренерів та зовнішніх консультантів – 143,89 тисяч фунтів.
  • Витрати на проїзд та проживання, а саме подорожі експертів в межах країни та за кордон – готельні послуги (у тому числі оренда конференц-залів), квитки на літак, потяг та автобус, витрати на оформлення візи, посвідок на проживання та медичне страхування – 64,76 тисяч фунтів.

Витрати на впровадження проекту – 159,498 тисяч фунтів, зокрема, на таке:

  • оренда офісних приміщень,
  • оренда залів для переговорів, конференц-залів,
  • придбання квитків на літак, потяг та автобус,
  • оплата на оформлення віз, посвідок на проживання та медичне страхування,
  • подорожі та проживання для національного та міжнародного персоналу,
  • зовнішні юридичні послуги,
  • послуги перекладу,
  • послуги клінінгових компаній для офісних приміщень тощо.

Послуги перекладу – 47,4 тисяч фунтів.

Навчальні програми, включно з орендою приміщення, обладнання, розробку тестування, послуги дизайну та друку – 202 тисячі фунтів.

Вища рада правосуддя у звіті за підписом голови ВРП Григорія Усика за першу половину 2024 року вказує, що у рамках проекту була надана допомога у розробці порядку проведення конкурсу на дисциплінарних інспекторів, а також регламенту роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на дисциплінарних інспекторів.

Також ВРП були надані рекомендації щодо реформи Державної судової адміністрації.

Було розпочато підготовку тренінгів з гендерної рівності, залучення, а також суддівської етики.

Було залучено 1 українського юридичного експерта та 1 антикорупційного експерта.

Крім того, було проведено аналіз і зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та соціального залучення, розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо принципів суддівської етики, гендерної рівності та інклюзії.

В свою чергу, як зазначається у звіті ВККС за період з січня по червень 2024 року, було залучено одного українського експерта та 5 міжнародних експертів. Також було залучено одного національного антикорупційного експерта.

У межах реалізації цього проекту Вищій кваліфікаційній комісії суддів надається технічна та експертна підтримка з метою забезпечення конкурсу на зайняття вакансій у судах та кваліфікаційного оцінювання суддів, зокрема шляхом надання пропозицій щодо змін до чинного законодавства та рекомендацій з метою вдосконалення внутрішніх правил та процедур ВККС, а також підготовки тренінгів з питань суддівської етики, доброчесності, гендерної рівності і соціального залучення.

Слід зазначити, що Вища рада правосуддя отримувала кошти в рамках не лише цього міжнародного проекту.

Так, як випливає з заключного моніторингу проект ЄС «Право-Justice ІІ» різними органами, у тому числі ВРП, за програмою було використано 10 млн євро за період з червня 2021 року по грудень 2023 року.

Так, відразу після закінчення проекту ІІ, з січня 2024 року, було розпочато новий проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (ПРАВО-JUSTICE IІI), вартість якого складає 13,336 млн євро (номер проекту на сайті КМУ 5409).

Нижче наводимо відповідні документи стосовно плану закупівель за проектом уряду Великої Британії та звіти ВККС і ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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Україна Велика Британія

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Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

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