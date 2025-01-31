Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

Фото: Верховний Суд. На фото представники IDLO

Проект підтримки реформи судового врядування в Україні (фаза ІІІ) через IDLO вартував Уряду Великої Британії 739,2 тисячі фунтів стерлінгів. Це випливає з відповідного плану закупівлі, який Посольство Великої Британії в Україні спрямувало Кабміну.

Так, загальна кошторисна вартість проекту складає 739 219 британських фунтів стерлінгів або ж 38 069 778 грн за нинішнім курсом. Номер реєстраційної картки проекту у переліку проектів на сайті Кабміну – 5262.

Проект був розрахований на період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Відповідно до плану закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги виконавцем проекту є Міжнародна організація права розвитку (IDLO).

Реципієнтами виступили Вища рада правосуддя в особі голови ВРП Григорія Усика та Вища кваліфікаційна комісія суддів в особі на той час голови ВККС Романа Ігнатова.

З загальної суми проекту на придбання товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги виділялося 617,6 тисяч фунтів стерлінгів.

Отже, з 617,6 тисяч фунтів за планом закупівлі було передбачено на зокрема:

Послуги експертів, серед яких послуги міжнародних та українських експертів, тренерів та зовнішніх консультантів – 143,89 тисяч фунтів.

Витрати на проїзд та проживання, а саме подорожі експертів в межах країни та за кордон – готельні послуги (у тому числі оренда конференц-залів), квитки на літак, потяг та автобус, витрати на оформлення візи, посвідок на проживання та медичне страхування – 64,76 тисяч фунтів.

Витрати на впровадження проекту – 159,498 тисяч фунтів, зокрема, на таке:

оренда офісних приміщень,

оренда залів для переговорів, конференц-залів,

придбання квитків на літак, потяг та автобус,

оплата на оформлення віз, посвідок на проживання та медичне страхування,

подорожі та проживання для національного та міжнародного персоналу,

зовнішні юридичні послуги,

послуги перекладу,

послуги клінінгових компаній для офісних приміщень тощо.

Послуги перекладу – 47,4 тисяч фунтів.

Навчальні програми, включно з орендою приміщення, обладнання, розробку тестування, послуги дизайну та друку – 202 тисячі фунтів.

Вища рада правосуддя у звіті за підписом голови ВРП Григорія Усика за першу половину 2024 року вказує, що у рамках проекту була надана допомога у розробці порядку проведення конкурсу на дисциплінарних інспекторів, а також регламенту роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на дисциплінарних інспекторів.

Також ВРП були надані рекомендації щодо реформи Державної судової адміністрації.

Було розпочато підготовку тренінгів з гендерної рівності, залучення, а також суддівської етики.

Було залучено 1 українського юридичного експерта та 1 антикорупційного експерта.

Крім того, було проведено аналіз і зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та соціального залучення, розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо принципів суддівської етики, гендерної рівності та інклюзії.

В свою чергу, як зазначається у звіті ВККС за період з січня по червень 2024 року, було залучено одного українського експерта та 5 міжнародних експертів. Також було залучено одного національного антикорупційного експерта.

У межах реалізації цього проекту Вищій кваліфікаційній комісії суддів надається технічна та експертна підтримка з метою забезпечення конкурсу на зайняття вакансій у судах та кваліфікаційного оцінювання суддів, зокрема шляхом надання пропозицій щодо змін до чинного законодавства та рекомендацій з метою вдосконалення внутрішніх правил та процедур ВККС, а також підготовки тренінгів з питань суддівської етики, доброчесності, гендерної рівності і соціального залучення.

Слід зазначити, що Вища рада правосуддя отримувала кошти в рамках не лише цього міжнародного проекту.

Так, як випливає з заключного моніторингу проект ЄС «Право-Justice ІІ» різними органами, у тому числі ВРП, за програмою було використано 10 млн євро за період з червня 2021 року по грудень 2023 року.

Так, відразу після закінчення проекту ІІ, з січня 2024 року, було розпочато новий проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (ПРАВО-JUSTICE IІI), вартість якого складає 13,336 млн євро (номер проекту на сайті КМУ 5409).

Нижче наводимо відповідні документи стосовно плану закупівель за проектом уряду Великої Британії та звіти ВККС і ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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