Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Рассмотрение дела длилось более 7 лет — в Хмельницкой области вынесли приговор экс-полицейскому за сбыт наркотиков

20:29, 5 февраля 2025
Суд назначил экс-полицейскому 9 лет заключения и лишил его звания старшего лейтенанта.
Рассмотрение дела длилось более 7 лет — в Хмельницкой области вынесли приговор экс-полицейскому за сбыт наркотиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий горрайонный суд 3 февраля поставил точку по непростому и в свое время резонансному уголовному делу, рассмотрение которого длилось с июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвинувачені у вчинені кримінального правопорушення - колишній оперуповноважений Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області та житель Хмельницького району, якому поліцейський збув амфетамін в особливо великих розмірах.

Попередньо цією наркотичною речовиною, в свою чергу, незаконно заволоділи поліцейські, відібравши її в одного із затриманих. Зберігали – в ячейці камери схову автостанції № 2 ТОВ «Хмельницьктранс».

Достовірно знаючи про місцезнаходження викраденого амфетаміну, оперуповноважений  вказав іншому фігуранту справи місце, де речовина зберігалася.

Ячейку камери схову йому відкрила касирка автостанції, яка ні про що не підозрювала. Тим часом у звичайному чорному пакеті з логотипом «БОСС» містилося три поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною білого та рожевого кольорів – амфетаміном загальною масою 108, 92 г, що відноситься до особливо великих розмірів.

Дії експоліцейського суд кваліфікував за ч. 3 ст. 307 КК України (зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах), дії іншого обвинуваченого за ч.2, 3 ст. 307 КК України.

У своєму висновку суд опирався на данні протоколів численних слідчих експериментів, зокрема негласних слідчих дій, також на покази самих обвинувачених.

Обставин, що пом’якшують, як і тих, що обтяжують покарання обвинуваченому поліцейському, суд не встановив. Своєї вини той не визнав, що розцінюється судом як   спроба уникнути кримінальної відповідальності, оскільки його покази спростовуються послідовними показами іншого обвинуваченого та дослідженими матеріалами кримінального провадження.

Суд врахував, що інший із обвинувачених визнав свою вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, має на утриманні неповнолітню дитину та мати похилого віку, що є обставинами, які пом’якшують йому покарання. Обтяжуючих обставин   не встановлено. 

Суд призначив експоліцейському покарання у виді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Окрім того позбавив спеціального звання – старший лейтенант поліції. На момент скоєння кримінального правопорушення йому було 26 років. До набрання вироком законної сили чоловіку залишили попередній запобіжний захід у вигляді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу в сумі 400 000 гривень повернуть заставодавцю.

Іншому обвинуваченому за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, суд призначив остаточне покарання у виді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас звільнив його від відбування основного покарання, встановивши три роки випробовувального терміну.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция Хмельницкий приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС

К середине мая будут проверены все практические задания.

Судья Верховного Суда Наталья Антонюк заявила, что «автоматическое» закрытие производства по истечению срока досудебного расследования — это неправильно

«Если срок досудебного расследования закончился, то пусть стороны идут в суд, показывают собранные доказательства, доказывают свою позицию и после оценки совокупности доказательств, собранных в пределах срока досудебного расследования, необходимо предоставить суду возможность высказаться, достаточно ли их для доказательства виновности лица» – отметила Наталья Антонюк.

Сайт USAID заработал и на нем появилось одно сообщение

На сайте USAID, который возобновил работу, есть только одно сообщение.

Стала известна финальная редакция закона об отмене Хозяйственного кодекса – Руслан Стефанчук подписал закон

Руслан Стефанчук подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса – дальше дело за подписью Президента.

Только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию — Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что львиная доля выделяемых USAID средств шла на бюрократию и не доходила до фактических получателей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області