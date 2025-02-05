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В Кировоградской области будут судить командира воинской части, который переплатил 12 млн гривен за топливные резервуары

14:48, 5 февраля 2025
Коммерсанты искусственно завысили стоимость продукции, а должностное лицо воинской части не проверило изменение суммы в договоре.
В Кировоградской области будут судить командира воинской части, который переплатил 12 млн гривен за топливные резервуары
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В Кировоградской области будут судить командира одной из воинских частей, который переплатил 12 млн гривен за топливные резервуары. Об этом сообщает Государственное бюро расследования.

По данным ГБР, на объявленный воинской частью тендер на закупку топливных резервуаров подали заявки три участника. Победителем было выбрано предложение от частного предприятия по наименьшей цене.

Однако после заключения договоров коммерсанты в документации искусственно завысили стоимость продукции. Чиновник воинской части не проверил изменение суммы в договоре. Таким образом, общий размер ущерба государству достиг почти 12 млн гривен.

Чиновник обвиняется в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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