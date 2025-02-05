Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Процедуры отбора на должности судей завершатся летом 2025 года, но потом еще нужно время для собеседований – ВККС

13:07, 5 февраля 2025
Процедуры отбора на должности судей и соответствующий конкурс состоятся до конца 2025 года.
Процедуры отбора на должности судей завершатся летом 2025 года, но потом еще нужно время для собеседований – ВККС
Источник фото — Судебная власть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили новую информацию о сроках проведения отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, который был объявлен 11 декабря 2024 года.

Как рассказал в эфире телеканала «Общественное» член ВККС Роман Сабодаш, все процедуры отбора на должности судей, включая квалификационный экзамен, будут завершены до конца лета 2025 года.

Также будет сформирован рейтинг кандидатов, согласно набранным ими баллам за этап экзамена.

Далее ВККС объявит о проведении конкурса на вакантные должности судей судов первой инстанции, во время которого кандидаты смогут выбрать интересующие их суды.

После этого Комиссия сформирует график проведения собеседований с претендентами на должности судей, в ходе которых будет проведена проверка кандидатов на добропорядочность.

По итогам собеседований Комиссия подготовит и внесет в Высший совет правосудия рекомендации для назначения на должности судей.

Впрочем, сколько конкретно времени Комиссии понадобится на проведение собеседований с кандидатами на должности судей, прогнозировать пока сложно.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию — Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что львиная доля выделяемых USAID средств шла на бюрократию и не доходила до фактических получателей.

Процедуры отбора на должности судей завершатся летом 2025 года, но потом еще нужно время для собеседований – ВККС

Процедуры отбора на должности судей и соответствующий конкурс состоятся до конца 2025 года.

Полиция не смогла доставить мужчину в ТЦК, потому что тот уехал за границу — суд по иску ТЦК ограничил его в праве вождения автомобиля

Суд по иску ТЦК ограничил мужчину, который не обновил военно-учетные данные и уехал за границу, в праве вождения.

Конкурс в апелляционные суды завершится не ранее 2026 года — Комитет Верховной Рады

Закрытая встреча ВККС и Комитета ВР по вопросам правовой политики состоялась 4 февраля.

Нахождение одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований – Верховный Суд

Суды не учли, что пребывание одного из ответчиков за пределами страны не свидетельствует о невозможности рассмотрения предъявленных к нему требований, не учли, что определение ответчиков, предмета и оснований спора является правом истца, установление принадлежности ответчиков и обоснованности иска – обязанностью суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області