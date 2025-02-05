Процедуры отбора на должности судей завершатся летом 2025 года, но потом еще нужно время для собеседований – ВККС

Процедуры отбора на должности судей и соответствующий конкурс состоятся до конца 2025 года.

Источник фото — Судебная власть

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили новую информацию о сроках проведения отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, который был объявлен 11 декабря 2024 года.

Как рассказал в эфире телеканала «Общественное» член ВККС Роман Сабодаш, все процедуры отбора на должности судей, включая квалификационный экзамен, будут завершены до конца лета 2025 года.

Также будет сформирован рейтинг кандидатов, согласно набранным ими баллам за этап экзамена.

Далее ВККС объявит о проведении конкурса на вакантные должности судей судов первой инстанции, во время которого кандидаты смогут выбрать интересующие их суды.

После этого Комиссия сформирует график проведения собеседований с претендентами на должности судей, в ходе которых будет проведена проверка кандидатов на добропорядочность.

По итогам собеседований Комиссия подготовит и внесет в Высший совет правосудия рекомендации для назначения на должности судей.

Впрочем, сколько конкретно времени Комиссии понадобится на проведение собеседований с кандидатами на должности судей, прогнозировать пока сложно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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