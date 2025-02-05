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Процедури добору на посади суддів завершаться влітку 2025 року, але потім ще потрібен час для співбесід – ВККС

13:07, 5 лютого 2025
Процедури добору на посади суддів та відповідний конкурс відбудуться до кінця 2025 року.
Процедури добору на посади суддів завершаться влітку 2025 року, але потім ще потрібен час для співбесід – ВККС
Джерело фото — Судова влада
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили нову інформацію про строки проведення добору на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів, який був оголошений 11 грудня 2024 року.

Як розповів в ефірі телеканалу «Суспільне» член ВККС Роман Сабодаш, усі процедури добору на посади суддів, включно з кваліфікаційним іспитом, будуть завершені до кінця літа 2025 року.

Також буде сформований рейтинг кандидатів, згідно до набраних ними балів за етап іспиту.

Далі ВККС оголосить про проведення конкурсу на вакантні посади суддів судів першої інстанції, під час якого кандидати зможуть обрати цікаві їм суди.

Після цього Комісія сформує графік проведення співбесід з претендентами на посади суддів, під час яких буде здійснена перевірка кандидатів на доброчесність.

За підсумками співбесід Комісія підготує та внесе до Вищої ради правосуддя рекомендації для призначення на посади суддів.

Втім, скільки конкретно часу знадобиться на проведення співбесід з кандидатами на посади суддів, наразі прогнозувати складно.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС

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