Затримали трьох громадян, які вчинили теракт біля будівлі Павлоградського ТЦК

Підозрювані готувались до здійснення іншого терористичного акту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 2 лютого у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух поблизу будівлі ТЦК та СП. Внаслідок інциденту поранення отримав один чоловік.

5 лютого Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила, що викрито та затримано трьох підозрюваних.

Правоохоронці встановили, що мешканець м. Павлоград, виконуючи завдання та інструкції представника російських спецслужб виготовив саморобний вибуховий пристрій та залишив його у визначеному місці. Через деякий час до м. Павлоград приїхали двоє одеситів, які також були завербовані спецслужбами РФ, забрали із визначеного місця цей вибуховий пристрій та перемістили його до будівлі Павлоградського РТЦК та СП, де привели в дію вибухівку. Під час теракту підозрювані фіксували все на відео для звіту своїм кураторам.

«Крім того слідство встановило що підозрювані готувались до здійснення іншого терористичного акту. В обмін на співпрацю з агресором зрадники сподівались на швидкий заробіток», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Наразі суд розглядає клопотання прокурорів про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою

Їм інкриміновано вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, що призвело до заподіяння значної майнової шкоди та інших тяжких наслідків ( ч. 2 ст. 258 КК України).

Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, внаслідок якого постраждали люди.

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