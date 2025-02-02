У Павлограді стався вибух біля ТЦК, є постраждалий

Внаслідок вибуху біля ТЦК у Павлограді один чоловік отримав поранення.

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У Павлограді Дніпропетровської області стався вибух поблизу будівлі ТЦК та СП. Внаслідок інциденту поранення отримав один чоловік.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

«Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік», — йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, виклик на місце події надійшов близько 18:40, після чого правоохоронці оперативно виїхали на місце.

«Сьогодні ввечері біля будівлі Павлоградського РТЦК і СП стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення отримала один чоловік. Стан потерпілого – легкий», – зазначили в ТЦК

Наразі поліцейські проводять слідчі дії.

Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, внаслідок якого постраждали люди.

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