Берлінська агенція прибрали рекламу з кадрами війни в Україні

Агенція Lure скасувала рекламу з кадрами війни та російським медіа після вимоги України.

Фото: aussiedlerbote.de

Берлінська рекламна агенція Lure прибрала всі матеріали, пов’язані з кампанією, в якій використовувалися кадри війни в Україні та англомовної версії російського видання «Медуза». Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

«Щойно отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure. Головне – агенція видалила всі матеріали, а також проінструктувала партнерів негайно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах», – написав дипломат.

Водночас Макеєв закликав українців у Німеччині переконатися, що кампанію дійсно скасували, і повідомляти про випадки демонстрації роликів чи візуальної реклами.

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