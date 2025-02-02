США та Росія контактували на рівні розвідок впродовж усієї війни – Володимир Зеленський

За словами Зеленського, західні партнери часто заважали Україні наносити удари по Росії через «червоні лінії».

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про постійні контакти між США та Росією на рівні розвідок протягом усієї війни. За його словами, ці контакти мали на меті встановлення «червоних ліній», щоб війна залишалася контрольованою. Про це глава держави розповів в інтерв’ю для Associated Press.

Зеленський порівняв роль західної розвідки з «саперами на мінному полі», які оцінюють ситуацію, аби визначити, що може наблизити до завершення війни. Водночас він підкреслив, що «без України нічого не можна побудувати».

«Відбувається начебто контроль війни, в якому всі будуть втрачати. Передусім Україна. Я пам’ятаю, як партнери говорили не робити кроки, які призведуть до ескалації. Наприклад, я дуже довго «вибивав» можливість на далекобійні дії, але мені цього не давали, тому що казали, що це перехід «червоних ліній», — зазначив Президент.

Зеленський розповів, що західні партнери неодноразово застерігали від кроків, які могли б призвести до ескалації, зокрема, від далекобійних ударів по Росії, що, за словами партнерів, могло б викликати відповідь від РФ.

«Вони погрожували ядерними та іншими меседжами. Це свідчить про те, що [західні та російські розвідки] між собою розмовляли. Тому що не можуть просто так США або хтось з Європи сказати: якщо ви будете бити вглиб по військових цілях Росії, то РФ може завдати ядерного удару», — додав він.

За словами Зеленського, затримка озброєння була пов’язана не з фінансовими питаннями, а з політичною волею партнерів.

«Що призводило потім до наших втрат територій, до нашої слабкості, до пауз у постачанні зброї. Так було з Air Defence, так було з Patriot», — зауважив Зеленський.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський пояснив, чим переговори між США і РФ без участі України небезпечні для всіх.

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