Ударив дружину – отримав штраф: як харків’янина покарали за насильство в сім’ї

Суд у Харкові оштрафував чоловіка за побиття дружини на 850 гривень.

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У Харкові суд оштрафував чоловіка на 850 гривень за нанесення ударів своїй дружині.

Як зазначено у вироку Орджонікідзевського районного суду м. Харкова у справа № 644/821/25, під час конфлікту він вдарив свою дружину, чим вчинив домашнє насильство.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину. Суд врахував пом’якшувальні обставини і не встановив обтяжуючих факторів.

В результаті було ухвалено рішення про призначення покарання у вигляді сплати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривен) як міру покарання.

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