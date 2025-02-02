Ударил жену – получил штраф: как харьковчанина наказали за насилие в семье

Суд в Харькове оштрафовал мужчину за избиение жены на 850 гривен.

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В Харькове суд оштрафовал мужчину на 850 гривен за нанесение ударов своей жене.

Как указано в приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Харькова по делу № 644/821/25, во время конфликта он ударил свою жену, чем совершил домашнее насилие.

При рассмотрении дела обвиняемый признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и не установил отягчающих факторов.

В результате было принято решение о назначении наказания в виде уплаты 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) в качестве меры наказания.

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