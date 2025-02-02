На Харьковщине взорвался снаряд – четверо травмированных

На Харьковщине четверо мужчин пострадали из-за взрыва на берегу Северского Донца.

Фото: ukrinform

В Изюме на берегу реки Северский Донец взорвался неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего травмированы четверо мужчин.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Спасатели напоминают об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые остаются после боевых действий. В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно сообщить по телефонам 101 или 102, не прикасаться и не пытаться их перемещать.

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