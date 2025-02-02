На Харківщині вибухнув снаряд – четверо травмованих

На Харківщині четверо чоловіків постраждали через вибух на березі Сіверського Дінця.

Фото: ukrinform

В Ізюмі на березі річки Сіверський Донець вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого травмовано чотирьох чоловіків.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області, усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Рятувальники нагадують про небезпеку мін і нерозірваних боєприпасів, що залишаються після бойових дій. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомити за телефонами 101 або 102, не торкатися та не намагатися їх переміщати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.