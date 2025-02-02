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Суд зобов’язав забудовника ЖК Manhattan City сплатити Києву понад 69 млн грн

20:08, 2 лютого 2025
Будували без сплати внеску: забудовник Manhattan City програв суд місту.
Суд зобов’язав забудовника ЖК Manhattan City сплатити Києву понад 69 млн грн
Фото: ЛУН
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Господарський суд Києва ухвалив стягнути з ТОВ «Мелвікс» 69,34 млн грн пайового внеску на розвиток міської інфраструктури. Про це свідчить рішення суду у справі № 910/11281/24.

Забудовник ЖК Manhattan City отримав дозвіл від КМДА на будівництво ще у 2007 році, уклавши договір пайової участі. Документ передбачав перегляд суми внеску у разі зміни характеристик проєкту.

У 2016 році Київрада дозволила «Мелвіксу» змінити цільове призначення земельної ділянки, проте компанія не уклала новий договір пайової участі, як того вимагала влада міста.

Прокуратура подала позов до суду, вимагаючи від забудовника повернути 69,34 млн грн безпідставно збережених коштів. Суд став на бік міста, наголосивши, що сплата пайових внесків є обов’язковою умовою будівництва житлових комплексів.

Як повідомляють ЗМІ, власником і керівником ТОВ «Мелвікс» є Олександр Становський.

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