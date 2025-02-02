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У Берліні та Дрездені сталася серія нападів із расистськими мотивами

19:50, 2 лютого 2025
У Німеччині активізувалися праві екстремісти – чотири напади за кілька днів.
У Берліні та Дрездені сталася серія нападів із расистськими мотивами
Фото: Shutterstock
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У Німеччині за останні дні зафіксували щонайменше чотири випадки нападів, ймовірно скоєних правими екстремістами. Про це повідомляє Spiegel.

Перший інцидент стався в п’ятницю, коли двоє молодиків напали на 22-річного чоловіка в потязі кільцевої лінії S42. Нападники вимагали зняти антирасистську наліпку з рюкзака, а після відмови – почали його бити. Вийшовши на станції Ландсбергер Алле, вони вигукнули антиконституційне гасло і зникли.

Того ж вечора, близько 22:40, двоє невідомих атакували 25-річного канадця азіатського походження на станції Клостерштрассе. Вони вдарили його, а потім переслідували на іншу станцію, де продовжили побиття і вигукували расистські образи. Напад припинився лише після втручання свідків.

У Дрездені 33-річний чоловік напав на будівельників, ображаючи їх расистськими висловлюваннями. Він вдарив одного з робітників і погрожував іншому ножем. Зловмисника вдалося затримати до прибуття поліції.

Напередодні, 1 лютого, поліція заарештувала 44-річного чоловіка, який побив двох сирійців та продовжував ображати їх навіть після втручання правоохоронців.

Розслідування всіх інцидентів веде німецька кримінальна поліція.

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поліція Німеччина напад

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