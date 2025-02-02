В Берлине и Дрездене произошла серия нападений с расистскими мотивами

В Германии активизировались правые экстремисты – четыре нападения за несколько дней.

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В Германии за последние дни зафиксировали по меньшей мере четыре случая нападений, вероятно совершенных правыми экстремистами. Об этом сообщает Spiegel.

Первый инцидент произошел в пятницу, когда двое молодых людей напали на 22-летнего мужчину в поезде кольцевой линии S42. Нападавшие требовали снять антирасистскую наклейку с рюкзака, а после отказа - начали его избивать. Выйдя на станции Ландсбергер Алле, они выкрикнули антиконституционный лозунг и скрылись.

В тот же вечер, около 22:40, двое неизвестных атаковали 25-летнего канадца азиатского происхождения на станции Клостерштрассе. Они ударили его, а затем преследовали на другую станцию, где продолжили избиение и выкрикивали расистские оскорбления. Нападение прекратилось только после вмешательства свидетелей.

В Дрездене 33-летний мужчина напал на строителей, оскорбляя их расистскими высказываниями. Он ударил одного из рабочих и угрожал другому ножом. Злоумышленника удалось задержать до прибытия полиции.

Накануне, 1 февраля, полиция арестовала 44-летнего мужчину, который избил двух сирийцев и продолжал оскорблять их даже после вмешательства правоохранителей.

Расследование всех инцидентов ведет немецкая криминальная полиция.

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