В Ивано-Франковске в общежитии загорелся чайник и холодильник в общежитии

Жители быстро потушили огонь огнетушителем.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске возник пожар в общежитии на улице Тычины. По информации ГУ ГСЧС на Прикарпатье, пламя вспыхнуло из-за возгорания холодильника и электрочайника.

Благодаря наличию огнетушителя, жители общежития смогли быстро потушить огонь еще до того, как он распространился по помещению. Спасатели, прибывшие на место, подтвердили успешную ликвидацию пожара.

До их прибытия 40 жителей общежития самостоятельно эвакуировались на свежий воздух и не пострадали.

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