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Как в Резерв+ сгенерировать электронное направление на ВВК – объяснение Минобороны

18:10, 2 февраля 2025
Военнообязанные могут получить направление на ВВК через приложение Резерв+.
Как в Резерв+ сгенерировать электронное направление на ВВК – объяснение Минобороны
Фото: НикВести
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Министерство обороны Украины рассказало о важной функции для военнообязанных - теперь можно получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии без необходимости посещать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Как работает новая функция?

Ранее военнообязанные могли получить направление на ВВК только в бумажной форме, посетив ТЦК. Теперь этот процесс можно значительно упростить, подавая запрос через приложение Резерв+. Для этого достаточно авторизоваться в приложении и подать запрос в несколько кликов. Через сутки пользователь получает оповещение со всеми необходимыми деталями: номером направления, адресом медучреждения и информацией о ТЦК, которое подписало направление.

Кто может воспользоваться услугой?

Новая функция доступна для военнообязанных, которые хотят пройти осмотр на пригодность к военной службе, но еще не получили повестку на ВВК. Если человек уже имеет повестку, то для прохождения комиссии ему следует обратиться в ТЦК.

Что делать после ВЛК?

После прохождения ВЛК нет необходимости идти в ТЦК для обновления военно-учетного документа. Вся необходимая информация будет отправлена в реестр «Оберіг», и обновленный документ появится в Резерв+.

Электронное направление – добровольное

Важно, что услуга электронного направления является добровольной. Инициативу может проявить только пользователь, желающий пройти осмотр, а повестки на прохождение ВВК остаются бумажными и поступают традиционным способом через почту.

Будут ли направления на ВВК полностью цифровыми?

Бумажная альтернатива для направлений сохраняется. Если военнообязанный не имеет возможности пользоваться смартфоном, он может получить бумажное направление через ТЦК, как это было раньше.

Как часто надо проходить ВВК?

Постановление ВВК о пригодности к военной службе является действительным в течение года с момента окончания медицинского осмотра. Поэтому военнообязанным необходимо регулярно обновлять медицинскую информацию, проходя осмотр ежегодно.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронирование?

Военнообязанные с бронированием или отсрочкой не должны проходить ВВК, за исключением лиц со статусом «ограниченно годный». Они должны пройти повторный осмотр в определенный законом срок, даже если имеют бронирование или отсрочку.

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ТЦК Минобороны ВВК Резерв+ военнообязанный

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