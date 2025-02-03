Стало известно, должен ли ФЛП выполнять норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью

Норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью распространяется как на предприятия, учреждения, организации, так и на физических лиц предпринимателей.

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, распространяется ли норматив для трудоустройства лиц с инвалидностью для физического лица – предпринимателя.

Норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью распространяется как на предприятия, учреждения, организации, так и на физических лиц предпринимателей.

Нормы трудоустройства лиц с инвалидностью должны выполнять работодатели, имеющие от восьми работников. Если количество работников составляет 8-25 человек, то размер норматива – одно рабочее место. При большем количестве работников норматив в размере 4% от количества штатных работников.

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