Стало відомо, чи має ФОП виконувати норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю

Норматив робочих місць для осіб з інвалідністю поширюється як на підприємсва, установи, організації, так і на фізичних осіб підприємців.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи поширюється норматив для працевлаштування осіб з інвалідністю для фізичної особи – підприємця.

Норматив робочих місць для осіб з інвалідністю поширюється як на підприємсва, установи, організації, так і на фізичних осіб підприємців.

Норми працевлаштування осіб з інвалідністю повинні виконувати роботодавці, що мають від восьми працівників. Якщо кількість працівників становить 8-25 чоловік, то розмір нормативу — одне робоче місце. За більшої кількості працівників норматив рахується у розмірі 4% від кількості штатних працівників.

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