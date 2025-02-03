Практика судів
  1. В Україні

Як працівнику оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору

07:37, 3 лютого 2025
Що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору.
Як працівнику оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, що має робити працівник, якщо він не погоджується із наказом про призупинення дії трудового договору.

В такому випадку працівник особисто або через профспілку може оскаржити такий наказ до Державної служби України з питань праці або її територіальних органів. У разі відсутності підстав для призупинення дії трудового договору інспектор праці може внести припис про усунення виявлених порушень (за погодженням військової адміністрації). Такий припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору, виданим до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», таким працівником (працівниками) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до Державної служби України з питань праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

договір Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки виділили донори на розвиток спроможностей Вищого антикорупційного суду – документи

За програмою розвиток організаційної спроможності ВАКС щодо ефективного здійснення судочинства на два роки передбачено 1,4 млн доларів США – до компонентів входить моніторинг засідань ВАКС антикорупційною організацією.

ДСА просить допомоги у європейських партнерів – хочуть покращити якість роботи апаратів судів та зробити суди більше ефективними

Попередні круглі столи, конференції та комунікаційні стратегії, за оцінкою ДСА, були вдалими.

До КПК пропонують внести зміни щодо повернення тимчасово вилученого майна та строку дії арешту майна

Пропонується увести норми щодо строку дії ухвали про арешт майна, скасування арешту майна, доповнити перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, встановити чіткий строк на повернення майна після скасування арешту.

Заклики подаватися на конкурс у БЕБ до бізнесу не спрацювали – більшість кандидатів представляють НАБУ, прокуратуру, податкову та саме БЕБ

З 43 кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки претендують 8 працівників НАБУ, 6 прокурорів, 5 працівників БЕБ та 7 податківців і митників, які працюють чи працювали у цих органах – представників бізнесу лише кілька.

У Комітеті з економічного розвитку запропонували зміни щодо відповідальності за недобросовісну конкуренцію та роботи АМКУ

Пропонується запровадити періодичні штрафні платежі і деталізувати засади застосування «структурних» засобів захисту конкуренції, у тому числі примусового поділу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області