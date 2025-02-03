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Как работнику обжаловать приказ о приостановлении действия трудового договора

07:37, 3 февраля 2025
Что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.
Как работнику обжаловать приказ о приостановлении действия трудового договора
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.

В таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по вопросам труда или его территориальным органам. При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (по согласованию военной администрации). Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, выданным до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», таким работником (работниками) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован в Государственную службу Украины по вопросам труда.

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договор Гоструда

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