Украина получила $75 млрд из обещанных США $177 млрд, – Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о реальном объеме поддержки от США.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Associated Press заявил, что Украина получила меньше половины обещанных США $177 миллиардов. По словам президента, реальная сумма поддержки составила около $75 миллиардов.

«Я когда слышу, раньше слышал и сегодня мы слышим от США, что Америка дала Украине сотни миллиардов - 177 - если сказать более точно. Я как Президент воюющей страны вам говорю. Мы получили более 75. То есть 100 млрд из 177, или 200 даже, как говорят некоторые люди, мы никогда не получали. Мы получали это не деньгами, а оружием. Оружием мы получили на 70 с чем-то миллиардов. Есть обучение, тренировки, дополнительно транспорт, были гуманитарные программы, социальные и так далее. Но когда говорят, что Украина во время войны получили 200 млрд долларов на поддержку армии и так далее - это неправда. Я не знаю, где все эти деньги», - добавил Президент.

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