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Как оформить трудовой договор при упрощенном режиме регулирования — разъяснение Гоструда

07:00, 3 февраля 2025
Условия и особенности оформления договора при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений.
Как оформить трудовой договор при упрощенном режиме регулирования — разъяснение Гоструда
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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда объяснило, как оформляется трудовой договор при упрощенном режиме регулирования трудовых отношений.

Упрощенный режим регулирования трудовых отношений применяется к трудовым отношениям согласно ст. 495 КЗоТ Украины.

Для того чтобы можно было применить упрощенный режим, работодатель должен быть субъектом малого или среднего предпринимательства со средним количеством работников за календарный год не более 250 человек. Работник должен иметь размер заработной платы свыше восьми размеров минимальной заработной платы.

В условиях упрощенного режима трудовой договор является основным средством регулирования трудовых отношений между работником и работодателем согласно ст. 21 КЗоТ Украины.

Стороны трудового договора могут по своему усмотрению по взаимному согласию урегулировать свои отношения в части возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы, надбавок, премий, норм рабочего времени и отдыха. Работник считается информированным об условиях труда с момента подписания им трудового договора.

Трудовой договор заключается в письменной форме на государственном языке в двух экземплярах.

По соглашению меж работником и работодателем трудовой контракт можно заключить в форме электронного документа.

Заключение трудового договора оформляется приказом работодателя с уведомлением в органы Государственной налоговой службы.

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Гоструда

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