В Каменском пенсионерка украла телефон в магазине возле кассы — что решил суд

Придя домой, она отдала гаджет своему сыну, а тот через знакомого заложил его в ломбард.

В Днепропетровске в городе Каменское пенсионерка украла в магазине «Аврора» мобильный телефон, который заметила на полке кассовой зоне. Приговор по делу вынес Заводской районный суд Днепродзержинска Днепропетровской области.

Как говорится в дела, пенсионерка, находясь в магазине сети «Аврора», похитила из кассовой зоны телефон «Huawei P Smart S», стоимость которого составляет 3 535 гривен, чем причинила его владелице имущественный вред на указанную сумму. Действия женщины были запечатлены на видео камерами наблюдения магазина.

Женщине было инкриминировано совершение кражи в условиях военного положения (ч.4 ст. 185 УК Украины).

Придя домой, она отдала гаджет своему сыну, а тот через знакомого заложил его в ломбард.

В судебном заседании обвиняемая свою вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась и просила суд ее строго не наказывать, ведь она является пожилым лицом, а ее муж тяжело болеет.

Решая вопрос об избрании вида и меры наказания пенсионерке, Заводской районный суд пришел к выводу, что ее исправление и предупреждение совершения нового преступления возможно без изоляции от общества.

Женщина признана виновной в предъявленном обвинении и назначена ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком на 1 год.

Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу государства процессуальные расходы по проведению товароведческой экспертизы в сумме 200 гривен.

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