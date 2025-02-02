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У Кам’янському пенсіонерка вкрала телефон в магазині біля каси — що вирішив суд

18:46, 2 лютого 2025
Прийшовши додому, вона віддала ґаджет своєму сину, а той через знайомого заклав його до ломбарду.
У Кам’янському пенсіонерка вкрала телефон в магазині біля каси — що вирішив суд
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На Дніпропетровщині у місті Кам’янське пенсіонерка вкрала в магазині «Аврора» мобільний телефон, який помітила на полиці касовій зоні. Вирок у справі виніс Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Як йдеться у матеріалах справи, пенсіонерка, перебуваючи у магазині мережі «Аврора», викрала з касової зони  телефон «Huawei P Smart S», вартість якого становить 3 535 гривень, чим заподіяла його власниці майнової шкоди на зазначену суму. Дії жінки були зафіксовані на відео камерами спостереження магазину.

Жінці було інкриміновано скоєння крадіжки в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 КК України).

Прийшовши додому, вона віддала ґаджет своєму сину, а той через знайомого заклав його до ломбарду.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні інкримінованого злочину визнала повністю, розкаялася та просила суд її суворо не карати, адже вона є особою похилого віку, а її чоловік важко хворіє.

Вирішуючи питання щодо обрання виду та міри покарання пенсіонерці, Заводський районний суд дійшов висновку, що її виправлення та попередження вчинення нового злочину можливе без ізоляції від суспільства.

Жінку визнали винною у пред’явленому обвинуваченні та призначили їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим строком на 1 рік.

Також суд постановив стягнути із засудженої на користь держави процесуальні витрати з проведення товарознавчої експертизи в сумі 200 гривень.

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суд крадіжка судова практика

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