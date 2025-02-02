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Дональд Трамп знов запропонував Канаді стати 51-м штатом США

16:22, 2 лютого 2025
Президент США пропонує Канаді об'єднатися.
Дональд Трамп знов запропонував Канаді стати 51-м штатом США
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Американський президент Дональд Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

У такому разі, за його словами, буде забезпечено низькі податки та кращий військовий захист Канаді.

«Тоді будуть набагато нижчі податки та набагато кращий військовий захист для народу Канади — і ніяких тарифів», - заявив президент США.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Відтепер, імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.

У відповідь Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів.

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США Дональд Трамп Канада

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