Пасажиропотік через український кордон зменшився, але тенденція до повернення зберігається

Пасажиропотік через український кордон знизився на 4% у кінці січня 2025 року.

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За даними Державної прикордонної служби України, на тижні з 25 по 31 січня 2025 року пасажиропотік через український кордон зменшився на 4% порівняно з попереднім тижнем, досягнувши 435 тисяч осіб. Зокрема, кількість виїздів з України знизилася з 220 тисяч до 213 тисяч, а в'їздів – з 233 тисяч до 222 тисяч.

Водночас, з завершенням свят, третій тиждень поспіль фіксується чистий приплив в Україну. Це вказує на стабільну тенденцію до зростання потоку осіб, які повертаються, зокрема, в умовах війни та зростання потреби у відновленні економічної ситуації в країні.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, скоротилася з 119 тисяч до 115 тисяч, а потік гуманітарних вантажів знизився з 586 до 493. Однак на деяких пунктах пропуску, зокрема на «Лужанці» та «Вилоку» на кордоні з Угорщиною, відзначаються невеликі черги з 5 легкових автомобілів.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, в 2025 році кількість перетинів кордону людьми значно вища. Наприклад, за сім днів січня 2024 року виїхало 205 тисяч осіб, а в'їхало – 202 тисячі, що свідчить про позитивну динаміку повернення громадян.

Ці тенденції особливо актуальні на фоні зростаючого відтоку біженців, що почався з початком війни, а також обмежень, пов'язаних з мобілізацією в Росії та обстрілами енергетичної інфраструктури. За даними НБУ, відтік мігрантів 2024 року становив 0,5 мільйона осіб, з прогнозом на 2025 рік – 0,2 мільйона.

Заступник міністра економіки Сергій Соболєв зазначав, що повернення кожних 100 тисяч українців додає 0,5% до ВВП, що може мати вагоме значення для економічного відновлення країни.

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