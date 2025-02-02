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У Кривому Розі військовий видурив понад 1 млн грн у дружини зниклого захисника — як його покарав суд

17:52, 2 лютого 2025
На суді обвинувачений пояснив, що на злочин його штовхнули наркотики і залежність від онлайн-казино.
У Кривому Розі військовий видурив понад 1 млн грн у дружини зниклого захисника — як його покарав суд
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У Кривому Розі військовослужбовця, який ошукав дружину захисника на понад 1 млн грн, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Привласнені гроші обвинувачений витрачав на наркотики та онлайн-казино.  Вирок у справі № 216/6605/24 виніс Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

У матеріалах справи вказується, що на початку серпня 2023 року жінка отримала сповіщення, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі н.п. Пологи Запорізької області.

Друг сімʼї, також військовий, допомагав їй оформити виплати зарплати чоловіка на її імʼя. Згодом він почав розповідати жінці, що її чоловік живий, але в російському полоні і нібито впливовий співробітник СБУ може домовитися про його звільнення, про викуп, але потрібні гроші.

Із жовтня 2023-го по березень 2024 року під таким приводом зловмисник виманив у дружини військового більше мільйона гривень, які отримував на банківські картки. Згодом потерпіла сама запідозрила шахрайство і звернулася до СБУ.

На суді обвинувачений не заперечував скоєне і пояснював, що під час війни на злочин його штовхнули наркотики і залежність від онлайн-казино.

За один день він міг програти до 200 тисяч гривень, а найбільші виграші були до 3 млн грн, але він їх ніколи не обготівковував, а витрачав для замовлення наркотиків і програвав в онлайн-казино. З потерпілою обвинувачений знайомий з дитинства, вона є хрещеною матірʼю його доньки. Її зниклого чоловіка він також знав.

Зловмисник підтвердив, що вигадав легенду про впливового працівника СБУ, який допоможе у звільненні його товариша з полону. Від імені неіснуючого працівника СБУ він писав дружині зниклого і переконував її давати гроші.

Обвинувачений так само служив у війську і виконував бойові завдання у Луганській області. У січні 2024-го у нього лопнула міжхребцева грижа і відмовила нога, він лікувався, але продовжувати вживати наркотики і грати. Із 2024 року обвинувачений проходить терапію в реабілітаційному центрі, після чого, нібито, перестав вживати наркотики і грати в азартні ігри.

Потерпіла повідомила суду, що обвинувачений відшкодував їй лише 7000 тисяч грн і просила призначити йому суворе покарання.

Крім основного покарання, суд ухвалив стягнути з обвинуваченого більше мільйона гривень матеріальної шкоди і 100 тисяч моральної компенсації.

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