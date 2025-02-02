В Кривом Роге военный выдурил более 1 млн грн у жены пропавшего защитника — как его наказал суд

На суде обвиняемый пояснил, что преступление его толкнули наркотики и зависимость от онлайн-казино.

В Кривом Роге военнослужащего, который обманул жену защитника более чем на 1 млн грн, приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый деньги тратил на наркотики и онлайн-казино. Приговор по делу №216/6605/24 вынес Центрально-Городской районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области.

В материалах дела указывается, что в начале августа 2023 года женщина получила уведомление, что ее муж пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе н.п. Пологи Запорожской области.

Друг семьи, тоже военный, помогал ей оформить выплаты зарплаты мужа по ее имени. Впоследствии он начал рассказывать женщине, что ее муж жив, но в российском плену и якобы влиятельный сотрудник СБУ может договориться о его увольнении, о выкупе, но нужных деньгах.

С октября 2023 по март 2024 года под таким предлогом злоумышленник выманил у жены военного более миллиона гривен, которые получал на банковские карты. Впоследствии потерпевшая сама заподозрила мошенничество и обратилась в СБУ.

На суде обвиняемый не отрицал содеянное и объяснял, что во время войны на преступление его толкнули наркотики и зависимость от онлайн-казино.

За один день он мог проиграть до 200 тысяч гривен, а самые большие выигрыши были до 3 млн грн, но он их никогда не снимал, а тратил на заказ наркотиков и проигрывал в онлайн-казино. С потерпевшей обвиняемый знаком с детства, она является крестной матерью его дочери. Ее пропавшего мужчину он тоже знал.

Злоумышленник подтвердил, что придумал легенду о влиятельном работнике СБУ, который поможет в освобождении его товарища из плена. От имени несуществующего работника СБУ он писал жене пропавшего и убеждал ее давать деньги.

Обвиняемый также служил в армии и выполнял боевые задания в Луганской области. В январе 2024-го у него лопнула межпозвонковая грыжа и отказала нога, он лечился, но продолжать употреблять наркотики и играть. С 2024 года обвиняемый проходит терапию в реабилитационном центре, после чего якобы перестал употреблять наркотики и играть в азартные игры.

Потерпевшая сообщила суду, что обвиняемый возместил ей всего 7000 тысяч грн и просила назначить ему суровое наказание.

Кроме основного наказания, суд принял взыскать с обвиняемого более миллиона гривен материального ущерба и 100 тысяч моральной компенсации.

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