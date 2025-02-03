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Благотворительным организациям расширили условия пребывания в Реестре неприбыльных учреждений

08:48, 3 февраля 2025
Изменения в Налоговый кодекс позволяют благотворительным организациям помогать работникам и военным.
Благотворительным организациям расширили условия пребывания в Реестре неприбыльных учреждений
Фото из открытых источников
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С 30 декабря 2024 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которые значительно расширяют условия пребывания благотворительных организаций в Реестре неприбыльных учреждений и организаций, а также дополняют перечень получателей помощи от таких организаций. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Одним из ключевых изменений является возможность благотворительным организациям осуществлять выплаты своим работникам, не рискуя потерять статус неприбыльности. Выплаты могут включать компенсации и дополнительные блага, если они связаны с деятельностью организации, не противоречат законодательству и не превышают 25% от общих административных расходов организации за год.

Кроме этого, во время военного или чрезвычайного положения расширен перечень лиц, которым неприбыльные организации могут оказывать помощь. В этот список добавлены военнослужащие, участники боевых действий, сотрудники силовых структур, а также члены семей военных, работников сил гражданской защиты, которые принимают или принимали участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Эти изменения открывают новые возможности для благотворительных организаций помогать военным и гражданским лицам, пострадавшим в результате агрессии.

Справочно: соответствующие изменения были внесены Законом Украины от 17 декабря 2024 года № 4143-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины отдельных товаров оборонного назначения».

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