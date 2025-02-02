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На Полтавщине двум местным объявлено подозрение в убийстве военнослужащего ТЦК

15:46, 2 февраля 2025
В Пирятине подозреваемые убили военнослужащего ТЦК и скрылись с его оружием.
На Полтавщине двум местным объявлено подозрение в убийстве военнослужащего ТЦК
Фото: Офис Генерального прокурора
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 февраля в Пирятине Полтавской области мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского РТЦК. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Впоследствии полиция Полтавской области сообщила, что злоумышленник был задержан.

Как рассказали в Офисе Генерального прокурора, правоохранители объявили подозрение двум жителям Полтавщины в убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на автозаправочной станции в Пирятине Полтавской области.

По данным следствия, инцидент произошел 31 января этого года, когда житель Полтавы, намереваясь избежать мобилизации, сообщил знакомому из Лубен маршрут автобуса, который перевозил его на обучение в воинскую часть.

На остановке автобуса в Пирятине один из подозреваемых, вооруженный ружьем, открыл огонь по одному из военнослужащих, нанеся ему смертельное ранение. После этого он завладел автоматом погибшего и вместе с другим лицом скрылся с места происшествия.

Во время задержания подозреваемых правоохранители нашли у лубенца два корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву и другие вещественные доказательства.

Одному из подозреваемых инкриминируют умышленное убийство, препятствование деятельности ВСУ и похищение огнестрельного оружия, а другому - пособничество в этих действиях. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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