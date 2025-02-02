На Полтавщині двом місцевим оголошено підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК

В Пирятині підозрювані вбили військовослужбовця ТЦК і втекли з його зброєю.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 1 лютого у Пирятині Полтавської області чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Згодом поліція Полтавської області повідомила, що зловмисника було затримано.

Як розповіли в Офісі Генерального прокурора, правоохоронці оголосили підозру двом жителям Полтавщини у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на автозаправній станції в Пирятині Полтавської області.

За даними слідства, інцидент стався 31 січня цього року, коли житель Полтави, маючи намір уникнути мобілізації, повідомив знайомому з Лубен маршрут автобуса, який перевозив його на навчання до військової частини.

На зупинці автобуса в Пирятині один з підозрюваних, озброєний рушницею, відкрив вогонь по одному з військовослужбовців, завдавши йому смертельне поранення. Після цього він заволодів автоматом загиблого і разом з іншою особою втік з місця події.

Під час затримання підозрюваних правоохоронці знайшли у лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву та інші речові докази.

Одному з підозрюваних інкримінують умисне вбивство, перешкоджання діяльності ЗСУ та викрадення вогнепальної зброї, а іншому — пособництво в цих діях. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

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